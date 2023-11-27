Филиппова (Бурдова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1978
Отец: Бурдов Виктор
Мать: Татьяна
Бракосочетание
09.03.2002
Муж: Филиппов Михаил
Рождение ребёнка
16.08.2002
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Филиппов Михаил
Рождение ребёнка
25.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Михаил