Филиппова (Бурдова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Бурдова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1978

Отец: Бурдов Виктор

Мать: Татьяна

Бракосочетание
09.03.2002

Муж: Филиппов Михаил

Рождение ребёнка
16.08.2002

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Филиппов Михаил

Рождение ребёнка
25.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Михаил

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