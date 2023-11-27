(Яновская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яновская) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949

Отец: Яновский Александр

Мать: Яновская Клавдия

Рождение ребёнка
12.11.1974

Сын: Бурдов Сергей

Отец ребёнка: Бурдов Виктор

Рождение ребёнка
02.05.1978

Дочь: Филиппова Ольга

Отец ребёнка: Бурдов Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Бурдов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдов Виктор

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