(Яновская) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949
Отец: Яновский Александр
Мать: Яновская Клавдия
Рождение ребёнка
12.11.1974
Сын: Бурдов Сергей
Отец ребёнка: Бурдов Виктор
Рождение ребёнка
02.05.1978
Дочь: Филиппова Ольга
Отец ребёнка: Бурдов Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Бурдов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурдов Виктор