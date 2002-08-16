(Филиппова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филиппова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2002

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2002

Отец: Филиппов Михаил

Мать: Филиппова Ольга

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