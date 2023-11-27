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Филиппов Михаил

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Место рождения

Москва

Дата рождения

21.09.1974

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1974

Отец: Филиппов Сергей

Мать: Филиппова Раиса

Москва
Бракосочетание
09.03.2002

Жена: Филиппова Ольга

Рождение ребёнка
16.08.2002

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Филиппова Ольга

Рождение ребёнка
25.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Ольга

Место жительства
Неизвестно
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