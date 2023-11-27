Филиппов Михаил
Место рожденияМосква
Дата рождения21.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1974
Отец: Филиппов Сергей
Мать: Филиппова Раиса
Москва
Бракосочетание
09.03.2002
Жена: Филиппова Ольга
Рождение ребёнка
16.08.2002
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Филиппова Ольга
Рождение ребёнка
25.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Ольга
Место жительства
Неизвестно