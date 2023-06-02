Saarts (Tõnisson) Maria
Место рождения
Дата рождения04.05.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1926
Муж: Saarts Abram
Рождение ребёнка
19.03.1926
Дочь: Saarts Linda
Отец ребёнка: Saarts Abram
Рождение ребёнка
14.11.1927
Отец ребёнка: Saarts Abram
Рождение ребёнка
14.05.1931
Дочь: Saarts Hilda
Отец ребёнка: Saarts Abram
Смерть
Неизвестно