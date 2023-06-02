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Saarts (Tõnisson) Maria

Место рождения

Веэ, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Дата рождения

04.05.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Веэ, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
03.01.1926

Муж: Saarts Abram

Рождение ребёнка
19.03.1926

Дочь: Saarts Linda

Отец ребёнка: Saarts Abram

Рождение ребёнка
14.11.1927

Сын: Saarts Johann (Juhan)

Отец ребёнка: Saarts Abram

Рождение ребёнка
14.05.1931

Дочь: Saarts Hilda

Отец ребёнка: Saarts Abram

Смерть
Неизвестно

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