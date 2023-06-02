Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Saarts Linda
Saarts Linda
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1926
Дата смерти
25.02.1931
Пол
Женский
Отец
Saarts Abram
1878 г.р.
Мать
Saarts (Tõnisson) Maria
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец:
Saarts Abram
Мать:
Saarts Maria
Смерть
25.02.1931
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь