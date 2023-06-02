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Saarts Linda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1926

Дата смерти

25.02.1931

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: Saarts Abram

Мать: Saarts Maria

Смерть
25.02.1931