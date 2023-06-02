Saarts Abram — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaarts Abram

Saarts Abram

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1878

Дата смерти

25.06.1964

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1878

Отец: Saarts Andres

Мать: Saarts Marri

Рождение ребёнка
19.03.1926

Дочь: Saarts Linda

Мать ребёнка: Saarts Maria

Рождение ребёнка
14.11.1927

Сын: Saarts Johann

Мать ребёнка: Saarts Maria

Рождение ребёнка
14.05.1931

Дочь: Saarts Hilda

Мать ребёнка: Saarts Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Saarts Maria

Смерть
25.06.1964
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond