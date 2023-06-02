Saarts Abram
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1878
Дата смерти25.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1878
Отец: Saarts Andres
Мать: Saarts Marri
Рождение ребёнка
19.03.1926
Дочь: Saarts Linda
Мать ребёнка: Saarts Maria
Рождение ребёнка
14.11.1927
Сын: Saarts Johann
Мать ребёнка: Saarts Maria
Рождение ребёнка
14.05.1931
Дочь: Saarts Hilda
Мать ребёнка: Saarts Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Saarts Maria
Смерть
25.06.1964
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond