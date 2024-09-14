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Николаев Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Федор(Феодор) Федор (Феодор) Симеонович (Семенович)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1915

Сын: Николаев Петр Андреевич

Мать ребёнка: (Александра Мироновна) Мария Николаева

Рождение ребёнка
20.?.1918

Дочь: Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: (Александра Мироновна) Мария Николаева

Рождение ребёнка
28.04.1928

Сын: Николаев Анатолий (Иван)

Мать ребёнка: (Александра Мироновна) Мария Николаева

Смерть
Неизвестно

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