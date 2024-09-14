Николаев Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Федор(Феодор) Федор (Феодор) Симеонович (Семенович)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1915
Мать ребёнка: (Александра Мироновна) Мария Николаева
Рождение ребёнка
20.?.1918
Дочь: Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: (Александра Мироновна) Мария Николаева
Рождение ребёнка
28.04.1928
Мать ребёнка: (Александра Мироновна) Мария Николаева
Смерть
Неизвестно