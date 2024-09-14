Николаев Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1915
Дата смерти15.02.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Имели 7 детей: 2 тони, раиса, нина, тамара , юрий, зоя
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Николаев Александр Петрович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Ануфриева? Воробьева (Николаева) Тамара Петровна
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна
Имеет дочь Любовь Ануфриева
Рождение ребёнка
1947
Сын: Николаев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1950
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Николаев Николай Петрович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна
Смерть
15.02.1994
Похороны
Неизвестно