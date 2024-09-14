Николаев Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Петр Андреевич

Николаев Петр Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1915

Дата смерти

15.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1915

Отец: Николаев Андрей Федорович

Мать: (Александра Мироновна) Мария Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Евдокия Федоровна

Имели 7 детей: 2 тони, раиса, нина, тамара , юрий, зоя
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Николаев Александр Петрович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Ануфриева? Воробьева (Николаева) Тамара Петровна

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна

Имеет дочь Любовь Ануфриева
Рождение ребёнка
1947

Сын: Николаев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
13.11.1950

Сын: Николаев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Николаев Николай Петрович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Федоровна

Смерть
15.02.1994
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.