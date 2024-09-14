(Александра Мироновна) Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александра Мироновна) Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1915

Сын: Николаев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
20.?.1918

Дочь: Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
28.04.1928

Сын: Николаев Анатолий (Иван)

Отец ребёнка: Николаев Андрей Федорович

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