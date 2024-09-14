(Александра Мироновна) Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1915
Отец ребёнка: Николаев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
20.?.1918
Дочь: Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1928
Отец ребёнка: Николаев Андрей Федорович