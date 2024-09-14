Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна
Место рождениядеревня Шегурча чистопольский уезд Ерыклинская волость казанская губерния казанская губерния
Дата рождения20.?.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.?.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаурова (Кирпичевf) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Имеет сына Владимира 1960 -1970 приблизительно года рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1942
Дочь: (Кирпичева (Нечипоренко)) Вера
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1950
Сын: Кирпичев Кирпичев Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1952
Сын: Кирпичев Алесандр Сергеевич
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
18.09.1954
Дочь: (Габидуллина) Надежда
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
?.06.1956
Сын: Кирпичев Виктор Сергеевич ?06.1956Гр
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно
Мерцательная аритмия