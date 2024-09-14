Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна

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Место рождения

деревня Шегурча чистопольский уезд Ерыклинская волость казанская губерния казанская губерния

Дата рождения

20.?.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1918

Отец: Николаев Андрей Федорович

Мать: (Александра Мироновна) Мария Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаурова (Кирпичевf) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Имеет сына Владимира 1960 -1970 приблизительно года рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1942

Дочь: (Кирпичева (Нечипоренко)) Вера

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1950

Сын: Кирпичев Кирпичев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1952

Сын: Кирпичев Алесандр Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
18.09.1954

Дочь: (Габидуллина) Надежда

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
?.06.1956

Сын: Кирпичев Виктор Сергеевич ?06.1956Гр

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
Мерцательная аритмия

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