Кирпичев Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичев) Ольга Петровна
Мать ребёнка: (Рудых) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рудых) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичев) Наталья Петровна
Мать ребёнка: (Рудых) Людмила
Рождение ребёнка
13.06.1970
Сын: Кирпичев Сергей Петрович .
Мать ребёнка: (Рудых) Людмила
Смерть
Неизвестно