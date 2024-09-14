Кирпичев Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичев Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпичев Сергей Павлович

Мать: Кирпичева (Николаева) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичев) Ольга Петровна

Мать ребёнка: (Рудых) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рудых) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичев) Наталья Петровна

Мать ребёнка: (Рудых) Людмила

Рождение ребёнка
13.06.1970

Сын: Кирпичев Сергей Петрович .

Мать ребёнка: (Рудых) Людмила

Смерть
Неизвестно

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