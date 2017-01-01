Кирпичев Сергей Петрович .
Место рожденияМагнитогорск, Россия
Дата рождения13.06.1970
Дата смерти01.01.2017
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1970
Отец: Кирпичев Петр Сергеевич
Мать: (Рудых) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирпичева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
18.05.1997
Сын: Кирпичев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Кирпичева Елена
Смерть
01.01.2017
Причина смерти: повесился