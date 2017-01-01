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Кирпичев Сергей Петрович .

Место рождения

Магнитогорск, Россия

Дата рождения

13.06.1970

Дата смерти

01.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1970

Отец: Кирпичев Петр Сергеевич

Мать: (Рудых) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпичева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
18.05.1997

Сын: Кирпичев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кирпичева Елена

Смерть
01.01.2017
Причина смерти: повесился

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