(Рудых) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичев) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кирпичев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичев) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кирпичев Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1970
Сын: Кирпичев Сергей Петрович .
Отец ребёнка: Кирпичев Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно