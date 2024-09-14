(Рудых) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рудых) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичев) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кирпичев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичев) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кирпичев Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.06.1970

Сын: Кирпичев Сергей Петрович .

Отец ребёнка: Кирпичев Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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