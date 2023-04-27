Лаврентьева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1924
Дата смерти01.03.1924
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Отец: Селихов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Лаврентьев Виктор Иванович
Смерть
01.03.1924
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1956
Сын: Лаврентьев Владимир Викторович
Отец ребёнка: не указан