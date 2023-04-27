Лаврентьева Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1924

Дата смерти

01.03.1924

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924

Отец: Селихов Михаил

Мать: Селихова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Лаврентьев Виктор Иванович

Смерть
01.03.1924
Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1956

Сын: Лаврентьев Владимир Викторович

Отец ребёнка: не указан

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