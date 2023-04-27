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Лаврентьев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1913

Дата смерти

?.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913

Отец: Лаврентьев Иван

Мать: Лаврентьев Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Владимир Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Лаврентьева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.08.1964

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