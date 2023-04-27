Лаврентьев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1913
Дата смерти?.08.1964
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913
Отец: Лаврентьев Иван
Мать: Лаврентьев Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Владимир Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Лаврентьева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Лаврентьев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.08.1964