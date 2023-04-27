Селихова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селихова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1924

Дочь: Лаврентьева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Селихов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забражнова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селихова Гутя Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селихова Стеша Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селихов Капитон Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селихова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно