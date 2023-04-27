Селихова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1924
Дочь: Лаврентьева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Селихов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забражнова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селихова Гутя Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селихова Стеша Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селихов Капитон Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селихова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно