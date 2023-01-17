Леонова (Прокопьева) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова (Прокопьева) Галина Александровна

Леонова (Прокопьева) Галина Александровна

avatar

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

24.01.1984

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1984

Отец: Прокопьев Александр Павлович

Мать: Прокопьева Татьяна Семёновна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
26.07.2007

Муж: Леонов Александр Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
16.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
18.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
05.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Развод
04.02.2021

Муж: Леонов Александр Викторович

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Александр Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close