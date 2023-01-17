Леонова (Прокопьева) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1984
Бракосочетание
26.07.2007
Рождение ребёнка
16.01.2008
Рождение ребёнка
28.12.2012
Рождение ребёнка
18.07.2014
Рождение ребёнка
05.10.2020
Развод
04.02.2021
Бракосочетание
Неизвестно