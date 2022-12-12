Прокопьева (Агеева) Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956
Отец: Агеев Семён Васильевич
Мать: Агеева Вера Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1984
Дочь: Леонова Галина Александровна
Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1991
Дочь: Землянцева Вера Александровна
Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно