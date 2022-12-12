Прокопьева (Агеева) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Агеева) Татьяна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956

Отец: Агеев Семён Васильевич

Мать: Агеева Вера Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
24.01.1984

Дочь: Леонова Галина Александровна

Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
26.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.04.1991

Дочь: Землянцева Вера Александровна

Отец ребёнка: Прокопьев Александр Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Александр Павлович

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