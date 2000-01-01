Агеева (Зорина) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Зорина) Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

1956 г.р.
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1964 г.р.
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Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Пётр

Мать: Зорина Василиса

Рождение ребёнка
16.06.1956

Дочь: Прокопьева Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1964

Дочь: Бабушкина Людмила Семёновна

Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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