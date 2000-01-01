Агеева (Зорина) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зорин Пётр
Мать: Зорина Василиса
Рождение ребёнка
16.06.1956
Дочь: Прокопьева Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1958
Рождение ребёнка
16.06.1964
Дочь: Бабушкина Людмила Семёновна
Отец ребёнка: Агеев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно