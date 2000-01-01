Бабушкина (Агеева) Людмила Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Агеева) Людмила Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964

Отец: Агеев Семён Васильевич

Мать: Агеева Вера Петровна

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