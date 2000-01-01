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Бабушкина (Агеева) Людмила Семёновна
Бабушкина (Агеева) Людмила Семёновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1964
Пол
Женский
Отец
Агеев Семён Васильевич
1930 г.р.
Мать
Агеева (Зорина) Вера Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964
Отец:
Агеев Семён Васильевич
Мать:
Агеева Вера Петровна
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