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Леонов Александр Викторович

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

02.04.1964

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1942 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Леонова Валентина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
26.07.2007

Жена: Леонова Галина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
16.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Галина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Галина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
18.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Галина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
05.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова Галина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Развод
04.02.2021

Жена: Леонова Галина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Галина Александровна

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