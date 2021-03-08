Леонова (Демчук) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Демчук) Валентина Александровна

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Место рождения

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.08.1942

Дата смерти

08.03.2021

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1942

Отец: Демчук Александр Прокопьевич

Мать: Демчук Елена Антоновна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1964

Сын: Леонов Александр Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
23.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2021
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