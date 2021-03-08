Леонова (Демчук) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1942
Дата смерти08.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1942
Рождение ребёнка
02.04.1964
Сын: Леонов Александр Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
23.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2021