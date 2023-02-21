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Демчук Александр Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1942

Дочь: Леонова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Демчук Елена Антоновна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демчук Елена Антоновна

Смерть
1944