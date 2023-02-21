Демчук Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1942
Дочь: Леонова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Демчук Елена Антоновна
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демчук Елена Антоновна
Смерть
1944