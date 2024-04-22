Терентий Васильев
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Василий Терентьев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Каптелина? Терентьева
Мать ребёнка: Устинья Никонова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрёна Терентьева
Мать ребёнка: Устинья Никонова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Терентьев
Мать ребёнка: Устинья Никонова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семён Терентьев
Мать ребёнка: Устинья Никонова
Смерть
Неизвестно