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Терентий Васильев

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Василий Терентьев

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Каптелина? Терентьева

Мать ребёнка: Устинья Никонова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрёна Терентьева

Мать ребёнка: Устинья Никонова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Терентьев

Мать ребёнка: Устинья Никонова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семён Терентьев

Мать ребёнка: Устинья Никонова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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