Устинья Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Никонова

Устинья Никонова

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Каптелина? Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрёна Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семён Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close