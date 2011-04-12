Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1950

Дата смерти

12.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1950

Отец: Александров Петр Сергеевич

Мать: Колотвина (Щеголихина) Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
26.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Виктор Александрович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1976

Сын: Кондратьев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Кондратьев Виктор Александрович

Смерть
12.04.2011

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