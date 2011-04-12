Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1950
Дата смерти12.04.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Виктор Александрович
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1976
Сын: Кондратьев Андрей Викторович
Отец ребёнка: Кондратьев Виктор Александрович
Смерть
12.04.2011