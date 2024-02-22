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Кондратьев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1948

Дата смерти

12.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948

Отец: Кондратьев Александр Петрович

Мать: Кондратьева (Володина) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
26.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1976

Сын: Кондратьев Андрей Викторович

Мать ребёнка: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна

Смерть
12.03.1994

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