Кондратьев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1948
Дата смерти12.03.1994
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1976
Сын: Кондратьев Андрей Викторович
Мать ребёнка: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна
Смерть
12.03.1994