Колотвина (Щеголихина) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1923
Отец: Щеголихин Антон Матвеевич
Мать: Щеголихина Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Василий Петрович
Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Николай Петрович
Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно