Колотвина (Щеголихина) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотвина (Щеголихина) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1923

Отец: Щеголихин Антон Матвеевич

Мать: Щеголихина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Василий Петрович

Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Петрович

Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Кондратьева (Александрова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Александров Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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