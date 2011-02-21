Яблон (Арутюнова) Любовь Гайзаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблон (Арутюнова) Любовь Гайзаковна

Яблон (Арутюнова) Любовь Гайзаковна

avatar

Место рождения

Мерва, Волинська область

Дата рождения

10.03.1920

Дата смерти

21.02.2011

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1920

Отец: Арутюнов Гайказ Акопович

Мать: Арутюнова Роза Христофоровна

Мерва, Волинська область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблон Моисей (Мося)

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблон Моисей (Мося)

Рождение ребёнка
17.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблон Моисей (Мося)

Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблон Моисей (Мося)

Место жительства
Неизвестно
Princeton Junction, New Jersey 08550, USA
Смерть
21.02.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close