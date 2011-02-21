Яблон (Арутюнова) Любовь Гайзаковна
Место рождения
Дата рождения10.03.1920
Дата смерти21.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1920
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
17.04.1955
Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яблон Моисей (Мося)
Место жительства
Неизвестно
Princeton Junction, New Jersey 08550, USA
Смерть
21.02.2011