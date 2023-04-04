Арутюнова (Форер) Роза Христофоровна
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения1895
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1920
Дочь: Яблон Любовь Гайзаковна
Отец ребёнка: Арутюнов Гайказ Акопович
Рождение ребёнка
10.02.1922
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Арутюнов Гайказ Акопович
Рождение ребёнка
13.02.1925
Сын: Арутюнов Валентин
Отец ребёнка: Арутюнов Гайказ Акопович
Баку
Смерть
1978