Арутюнова (Форер) Роза Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнова (Форер) Роза Христофоровна

Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

1895

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджан
Рождение ребёнка
10.03.1920

Дочь: Яблон Любовь Гайзаковна

Отец ребёнка: Арутюнов Гайказ Акопович

Мерва, Волинська область
Рождение ребёнка
10.02.1922

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Арутюнов Гайказ Акопович

Мерва, Волинська область
Рождение ребёнка
13.02.1925

Сын: Арутюнов Валентин

Отец ребёнка: Арутюнов Гайказ Акопович

Баку
Смерть
1978
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