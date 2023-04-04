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Арутюнов Гайказ Акопович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Арутюнов Ахоп

Мать: Арутюнова Воски Агасиевна

Рождение ребёнка
10.03.1920

Дочь: Яблон Любовь Гайзаковна

Мать ребёнка: Арутюнова Роза Христофоровна

Мерва, Волинська область
Рождение ребёнка
10.02.1922

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Арутюнова Роза Христофоровна

Мерва, Волинська область
Рождение ребёнка
13.02.1925

Сын: Арутюнов Валентин

Мать ребёнка: Арутюнова Роза Христофоровна

Баку
Смерть
1972
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