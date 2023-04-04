Арутюнов Гайказ Акопович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Арутюнов Ахоп
Рождение ребёнка
10.03.1920
Дочь: Яблон Любовь Гайзаковна
Мать ребёнка: Арутюнова Роза Христофоровна
Рождение ребёнка
10.02.1922
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Арутюнова Роза Христофоровна
Рождение ребёнка
13.02.1925
Сын: Арутюнов Валентин
Мать ребёнка: Арутюнова Роза Христофоровна
Баку
Смерть
1972