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Яблон Моисей (Мося)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1918

Дата смерти

29.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1918

Отец: Яблон Ефим

Мать: Яблон Евгения

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблон Любовь Гайзаковна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблон Любовь Гайзаковна

Рождение ребёнка
17.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблон Любовь Гайзаковна

Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблон Любовь Гайзаковна

Смерть
29.03.1996
Ист-Виндзор, США
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