Яблон Моисей (Мося)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1918
Дата смерти29.03.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1918
Отец: Яблон Ефим
Мать: Яблон Евгения
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
17.04.1955
Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблон Любовь Гайзаковна
Смерть
29.03.1996
Ист-Виндзор, США