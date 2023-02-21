Калинин Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Калинина Лидия Георгевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Лидия Георгевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменщикова Елена Петровна
Мать ребёнка: Калинина Лидия Георгевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Галина Петровна
Мать ребёнка: Калинина Лидия Георгевна
Смерть
Неизвестно