Калинин Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Калинина Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
1951

Сын: Калинин Игорь Петрович

Мать ребёнка: Калинина Лидия Георгевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Лидия Георгевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменщикова Елена Петровна

Мать ребёнка: Калинина Лидия Георгевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Галина Петровна

Мать ребёнка: Калинина Лидия Георгевна

Смерть
Неизвестно
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