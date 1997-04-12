Калинина Лидия Георгевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1927
Дата смерти12.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменщикова Елена Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Галина Петровна
Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1997