Калинина Лидия Георгевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Лидия Георгевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1927

Дата смерти

12.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Калинин Игорь Петрович

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменщикова Елена Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Галина Петровна

Отец ребёнка: Калинин Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Петр Яковлевич

Смерть
12.04.1997
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