Калинина Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Евдокия Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1881

Дата смерти

26.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1916

Дочь: Мачалова Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Яков Дмитревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Васелиса Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
26.06.1960
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