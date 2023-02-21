Калинина Евдокия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1881
Дата смерти26.06.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1916
Дочь: Мачалова Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Васелиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
26.06.1960