Анфиногентов Федот Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфиногентов Федот Васильевич

Анфиногентов Федот Васильевич

avatar

Место рождения

Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл

Дата рождения

1906

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Анфиногентов Василий

Мать: Анфиногентова Анна

Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл
Рождение ребёнка
11.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березовка, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфиногентов Иван Федотович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федотовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close