Анфиногентов Федот Васильевич
Место рожденияСтаница Октябрьская Горьковского района Омской обл
Дата рождения1906
Дата смерти1990
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Анфиногентов Василий
Мать: Анфиногентова Анна
Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл
Рождение ребёнка
11.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Березовка, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анфиногентов Иван Федотович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федотовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1990