(Анфиногентова) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анфиногентова) Мария Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анфиногентов Федот Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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