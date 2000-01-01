Анфиногентова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Анфиногентов Федот Васильевич
Отец ребёнка: Анфиногентов Василий
Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфиногентов Василий
Смерть
Неизвестно