Анфиногентова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфиногентова Анна

Анфиногентова Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Анфиногентов Федот Васильевич

Отец ребёнка: Анфиногентов Василий

Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфиногентов Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close