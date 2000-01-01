Анфиногентов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Анфиногентов Федот Васильевич
Мать ребёнка: Анфиногентова Анна
Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл
Рождение ребёнка
1914
Сын: Анфиногентов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Омская обл., Горьковский р-н, д. Розановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анфиногентова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно