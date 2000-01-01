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Анфиногентов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Анфиногентов Федот Васильевич

Мать ребёнка: Анфиногентова Анна

Станица Октябрьская Горьковского района Омской обл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Анфиногентов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Омская обл., Горьковский р-н, д. Розановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфиногентова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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