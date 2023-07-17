Духова Авдотья Савостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духова Авдотья Савостьяновна

Место рождения

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духин Федор

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Духов (Духин) Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Духин Федор

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Духов (Духин) Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Духин Федор

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1735
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Смерть
Неизвестно

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