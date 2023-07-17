Духова Авдотья Савостьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Духин Федор
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Духов (Духин) Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Духин Федор
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Духов (Духин) Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Духин Федор
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1735
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Смерть
Неизвестно