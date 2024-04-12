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Духин Федор

Место рождения

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Духов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Духова Авдотья Савостьяновна

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Духов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Духова Авдотья Савостьяновна

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1735
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духова Авдотья Савостьяновна

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
До 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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