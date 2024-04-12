Духин Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Духова Авдотья Савостьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Духов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Духова Авдотья Савостьяновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1735
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Место жительства
С 1739
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1756