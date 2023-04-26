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Федор Агапов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Агап Данилов

Мать: Марья Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Андреева

Рождение ребёнка
25.01.1844

Дочь: Ксенья Федорова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1848

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Матвей Федоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1857

Сын: Маркел Федоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1873
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально

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