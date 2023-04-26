Федор Агапов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти01.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Агап Данилов
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1844
Дочь: Ксенья Федорова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
07.01.1848
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Матвей Федоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
28.12.1857
Сын: Маркел Федоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Смерть
01.05.1873
Причина смерти: натурально