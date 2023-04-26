Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федор Агапов
Отец ребёнка: Агап Данилов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Трифон Агапов
Отец ребёнка: Агап Данилов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Агапова
Отец ребёнка: Агап Данилов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Февронья Агапова
Отец ребёнка: Агап Данилов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимофей Агапов
Отец ребёнка: Агап Данилов
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 39; №10 ревизии - 29
Смерть
Неизвестно