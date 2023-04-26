Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Федор Агапов

Отец ребёнка: Агап Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Трифон Агапов

Отец ребёнка: Агап Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Агапова

Отец ребёнка: Агап Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Февронья Агапова

Отец ребёнка: Агап Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимофей Агапов

Отец ребёнка: Агап Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 39; №10 ревизии - 29
Смерть
Неизвестно

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