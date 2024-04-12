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Агап Данилов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Данила Герасимов

Мать: Катерина Куприянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Федор Агапов

Мать ребёнка: Марья Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Трифон Агапов

Мать ребёнка: Марья Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Агапова

Мать ребёнка: Марья Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Февронья Агапова

Мать ребёнка: Марья Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимофей Агапов

Мать ребёнка: Марья Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 42
Смерть
Неизвестно
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