Агап Данилов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Данила Герасимов
Мать: Катерина Куприянова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федор Агапов
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Трифон Агапов
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Агапова
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Февронья Агапова
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимофей Агапов
Мать ребёнка: Марья Петрова
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 42
Смерть
Неизвестно