Авдотья (Евдокия) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Агапов
Рождение ребёнка
25.01.1844
Дочь: Ксенья Федорова
Отец ребёнка: Федор Агапов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Агапов
Рождение ребёнка
07.01.1848
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Агапов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Федор Агапов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Матвей Федоров
Отец ребёнка: Федор Агапов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Агапов
Рождение ребёнка
28.12.1857
Сын: Маркел Федоров
Отец ребёнка: Федор Агапов
Смерть
Неизвестно