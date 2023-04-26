Авдотья (Евдокия) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Агапов

Рождение ребёнка
25.01.1844

Дочь: Ксенья Федорова

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1848

Сын: Федор Федоров

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Матвей Федоров

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1857

Сын: Маркел Федоров

Отец ребёнка: Федор Агапов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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