Табункова (Гнетова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табункова (Гнетова) Нина Федоровна

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Место рождения

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.01.1914 ст.

Дата смерти

31.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1914 ст.

Отец: Гнетов Федор Иванович

Мать: Гнетова Надежда Николаевна

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1935

Дочь: Кармина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Табунков Николай Ефимович

Нечаевка, Кизилюртовский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табунков Николай Ефимович

Смерть
31.12.2001
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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