Табункова (Гнетова) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1914 ст.
Дата смерти31.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1914 ст.
Отец: Гнетов Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1935
Дочь: Кармина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Табунков Николай Ефимович
Нечаевка, Кизилюртовский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2001
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область