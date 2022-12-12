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Гнетов Федор Иванович

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Место рождения

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.02.1887 ст.

Дата смерти

28.03.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.

Дочь: Табункова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Гнетова Надежда Николаевна

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнетова Надежда Николаевна

Смерть
28.03.1922
Ляшево, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
В 1920 году среди жителей п. Ляшев, п. Луч и с. Озерное на казачьем хуторе Аничхиных была организована первая в районе коммуна «Луч свободного труда» (председатель – Куканов М.). 28 марта 1922 го... Показать все
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