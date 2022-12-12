Гнетов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.02.1887 ст.
Дата смерти28.03.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.
Дочь: Табункова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Гнетова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1922
Ляшево, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
В 1920 году среди жителей п. Ляшев, п. Луч и с. Озерное на казачьем хуторе Аничхиных была организована первая в районе коммуна «Луч свободного труда» (председатель – Куканов М.). 28 марта 1922 го... Показать все