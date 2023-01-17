Гнетова (Архипкина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнетова (Архипкина) Надежда Николаевна

Гнетова (Архипкина) Надежда Николаевна

avatar

Место рождения

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.09.1887 ст.

Дата смерти

26.02.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.

Дочь: Табункова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Гнетов Федор Иванович

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнетов Федор Иванович

Смерть
26.02.1973
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close