Гнетова (Архипкина) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1887 ст.
Дата смерти26.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.
Дочь: Табункова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Гнетов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1973
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область