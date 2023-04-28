Табунков Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения21.09.1913 ст.
Дата смерти13.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1935
Дочь: Кармина Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Табункова Нина Федоровна
Нечаевка, Кизилюртовский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Табункова Нина Федоровна
Смерть
13.04.1991
с.Султанянгиюрт Кизилюртовский район ДАССР