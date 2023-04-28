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Табунков Николай Ефимович

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Место рождения

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1913 ст.

Дата смерти

13.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1935

Дочь: Кармина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Табункова Нина Федоровна

Нечаевка, Кизилюртовский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табункова Нина Федоровна

Смерть
13.04.1991
с.Султанянгиюрт Кизилюртовский район ДАССР
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